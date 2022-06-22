Öğrencilerin daha güvenilir bir eğitim alması için ilkokulu ihata duvar yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, önce güvenlik sonra eğitim dedi.

Öğrencilerin güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirten İlçe Müdürü Aksoy, "Ahmet Yesevi İlkokulu ihata duvar yapımı inşaatını ziyaret ederek yerinde inceledik. Öğrencilerimizin tatile girdiği bu günlerde onları düşünüyor ve onların güvenliği için çalışıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizi daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli karşılamaya hazırlanıyoruz. Burası bizde öğrencilerimiz rahatça yaz tatillerini yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi