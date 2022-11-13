Olumlu bir adım

Başkan Kenan Şerefli yaptığı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şerefli açıklamasında, “Eğitim Bir Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı ve önerisini daha önce Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunmuştuk. Kanun taslağımızda; Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi, Kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlara uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlara da başöğretmenlik unvanı alınabilmesi. Eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi, Öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi, Öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi, Şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır. Yani; öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerlemede uzmanlık ve başöğretmenlik için sınavın yapılması şartını doğru bulmuyoruz. Kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış, uzman öğretmenlikte ise 12 yılını tamamlamış olanlara da başöğretmenlik unvanı alınabilmesi sağlanmalıdır.” dedi.

Şerefli son olarak, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali istemli davada Anayasa Mahkemesinin; Eğitim Bir Sen’in ve en çok üyeye sahip diğer iki sendikanın görüşlerini alma yönünde karar alması, katılımcı demokrasi ve hak arama özgürlüğü adına olumlu bir adımdır. AYM’nin bu kararı, Eğitim Bir Sen olarak hazırladığımız ‘ÖMK Taslağı’ içinde yer alan önerilerimizin, mevcut kanunun aksayan ve düzenleme gerektiren önlerinin, öğretmenlerimizin beklentilerinin yüksek mahkeme tarafından da anlaşılmasına vesile olacaktır. Paylaşacağımız görüşlerin, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak, toplu sözleşme talebimiz ekseninde öğretmenlikte geçen hizmet süresinin esas alındığı bir kariyer düzenlemesine kapı aralayan sağlıklı bir karara yardımcı olmasını umuyoruz. Anayasa Mahkemesinin 2008 yılındaki kararıyla oluşan kaosun, yaşanan hak kayıplarının, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin, verilecek yeni karar ile tekerrür etmemesi en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu.

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