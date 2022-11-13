Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 5
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.053,83
DOLAR
18,54
STERLİN
21,95
EURO
19,31

Olumlu bir adım

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin kararını değerlendirerek açıklamada bulundu.

13 Kasım 2022 Pazar 02:04
Olumlu bir adım

Başkan Kenan Şerefli yaptığı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Şerefli açıklamasında, “Eğitim Bir Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı ve önerisini daha önce Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunmuştuk. Kanun taslağımızda; Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi, Kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlara uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlara da başöğretmenlik unvanı alınabilmesi. Eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi, Öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi, Öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi, Şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır. Yani; öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerlemede uzmanlık ve başöğretmenlik için sınavın yapılması şartını doğru bulmuyoruz. Kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış, uzman öğretmenlikte ise 12 yılını tamamlamış olanlara da başöğretmenlik unvanı alınabilmesi sağlanmalıdır.” dedi.
Şerefli son olarak, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali istemli davada Anayasa Mahkemesinin; Eğitim Bir Sen’in ve en çok üyeye sahip diğer iki sendikanın görüşlerini alma yönünde karar alması, katılımcı demokrasi ve hak arama özgürlüğü adına olumlu bir adımdır. AYM’nin bu kararı, Eğitim Bir Sen olarak hazırladığımız ‘ÖMK Taslağı’ içinde yer alan önerilerimizin, mevcut kanunun aksayan ve düzenleme gerektiren önlerinin, öğretmenlerimizin beklentilerinin yüksek mahkeme tarafından da anlaşılmasına vesile olacaktır. Paylaşacağımız görüşlerin, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak, toplu sözleşme talebimiz ekseninde öğretmenlikte geçen hizmet süresinin esas alındığı bir kariyer düzenlemesine kapı aralayan sağlıklı bir karara yardımcı olmasını umuyoruz. Anayasa Mahkemesinin 2008 yılındaki kararıyla oluşan kaosun, yaşanan hak kayıplarının, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin, verilecek yeni karar ile tekerrür etmemesi en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Olumlu Bir Adım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PiLOT iL OLACAK
PiLOT iL OLACAK
Bilgilendirme toplantısı
Bilgilendirme toplantısı
"Çaba mı sonuç mu?"
"Çaba mı sonuç mu?"
Proje yazma eğitimi
Proje yazma eğitimi
“Her damla KAN kurtarılan bir CAN'dır”
“Her damla KAN kurtarılan bir CAN'dır”
“HEM OKU-YOZ”
“HEM OKU-YOZ”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim