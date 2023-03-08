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Okuryazar oranı arttı

Yozgat il genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı arttı.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Okuryazar oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda, 2021 yılında Yozgat'ta 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 96.48 olarak gerçekleşti. 
Okuryazar sayısı ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da her geçen yıl artıyor.
Okuryazar sayısında rakamlar artış göstermeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda, 2021 yılında Yozgat'ta 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 96.48 olarak gerçekleşti. 2019'da yüzde 96,07, 2020'de yüzde 96,31 olarak kayıtlara geçmişti.
Öte yandan yaş grubuna göre öğrencilerin net okullaşma oranı da ilkokulda yüzde 89,75, ortaokulda yüzde 85,43 ve Ortaöğretim ise yüzde 86,34 oldu. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ilkokul 13, ortaokul 10 ve Ortaöğretim ise 11, derslik başına düşen öğrenci sayısı da ilköğretimde 14, ortaöğretimde ise 17 olarak kayıtlara geçti.
"YİĞİTLER ŞEHRİ YOZGAT OKUYOR"
Diğer yandan Yozgat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz yıl başlatılan ESER Projesinin alt projesi olan "Oku-YOZ" projesi kapsamında "Okuma Saati" etkinliği ile İl genelinde kitap okuma saatleri kapsamında binlerce öğrenci dersin ilk 20 dakikasını kitap okurken, velilerde kitap okuyarak projeye destek vermişti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Okuryazar Oranı Arttı
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