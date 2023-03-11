Okulların onarımı başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada; “Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği uzamanı, mühendis, teknik personel, sivil savunma uzmanı ve teknik öğretmenlerinden oluşan Teknik Çözüm Ekibi Hatay İlimizin Hassa ilçesinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından az hasarlı ve hasarsız olarak belirlediği okullarda elektrik, su, yangın ve kalorifer tesisatı periyodik bakımları, okul içi dolap vb. tefrişatın deprem yönetmeliğine uygun olarak sabitleme işlemlerini yaparak gerekli malzeme talebinde bulunulmaktadır. Ayrıca ekibimiz tarafından yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemler raporlaştırılarak yetkilere bildirilmekte olup bölgedeki okullarımızın belirlenen süre içerisinde açılması için gerekli çalışmalar süratle devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ekibimize ve emek veren herkese teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.” diye konuştu. »Haber Merkezi