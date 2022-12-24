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Okulları gezdi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal eşliğinde Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sorgun Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek incelmelerde bulundu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 02:27
Okulları gezdi

Öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet edip fikir alışverişinde bulunarak ihtiyaç ve taleplerini aldı.
ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLAYACAK
Sorgun Aydınlıkevler mahallesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulunu ziyaret eden Yazıcı, yetkililerden bilgi alarak okulun yarıyıl tatilinden sonra eğitim-öğretime açılacağını ve öğrenci alımına başlayacağını dile getirdi. 
»Haber Merkezi

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