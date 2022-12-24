Okulları gezdi

Öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet edip fikir alışverişinde bulunarak ihtiyaç ve taleplerini aldı.

ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLAYACAK

Sorgun Aydınlıkevler mahallesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulunu ziyaret eden Yazıcı, yetkililerden bilgi alarak okulun yarıyıl tatilinden sonra eğitim-öğretime açılacağını ve öğrenci alımına başlayacağını dile getirdi.

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