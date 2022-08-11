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Okullara spor alanı

Boğazlıyan Belediyesi tarafından ilçede ve beldelerde eğitim veren okulların bahçelerine spor alanları yapılacak.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Okullara spor alanı

Proje kapsamında İMKB Şükran anaokulu, ilk ve ortaokulu, Çakmak ilk ve ortaokulu ile Yamaçlı ilkokuluna halı saha, Şehit Seyit Yalçın ortaokulu ve Ovakent ilkokuluna voleybol ile Basketbol sahası yapılacak. Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Boğazlıyan Belediyesi, halı saha, voleybol ve basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor.  Öğrenciler için yapılacak olan yeni spor alanlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Spor kompleksi ilçemize, beldelerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu komplekslerden gençler futbol, voleybol ve basketbol branşlarında sportif aktivite olarak istifade edebilir. Okullarımızda geleceğimizin mimarı çocuklarımız için yapılacak olan yeni spor alanları hayırlı olsun.” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Okullara Spor Alanı
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