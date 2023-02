Okul koridorunu süslediler

Okul Müdürü Musa Doğançay, öğrencilerin boş zamanlarını verimli hale dönüştürmek amacıyla bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin duvarlara çizdikleri resimlerle becerilerini konuşturduklarını ifade eden Doğançay, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken boş zamanlarını daha etkin kullanıyor. Burası kültür ve sanat açısından önemlidir. Çizilen resimle okulumuzun duvarına bir estetik de katmıştır. Bu anlamda önemli bir çalışma. Her bir resimde her bir figürde ayrı bir mesaj var. Öğrenciler, kültür, medeniyet, sanat ve yöreyle ilgili her şeyi duvara çizmişler. Öğrencilerimiz becerilerini sanatla buluşturuyorlar."

Okul öğrencileri ise, " Bizler okulumuzun duvarına resimler çizdik. Yaptığımız çizimlerle sınıflarımızı ve okul koridorlarını resimlerle doldurduk. Bu çizimlerimiz okul duvarlarına estetik kattı." dedi. »Haber Merkezi