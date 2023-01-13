Okudular anlattılar

Proje kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Milli ve manevi değerleri öğrencilere aşılamak için bu projeye başladıklarını belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimizin okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin bugünkü misafirleri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulumuzun sevgili öğrencileri oluşmuştur. Okuduklarını anlatmaya hazır yavrularımız, neşeli bir kahvaltı sonrası okumuş oldukları kitapları heyecanlı bir şekilde anlattılar. Milli ve manevi değerlerimizin de aşılanmaya çalışıldığı kitap değerlendirme kahvaltılarının yavrularımıza mutluluk ve heyecan kattığını görmek geleceğe olan güvenimizi artırmaktadır. Sevgili öğrencilerimizi yetiştiren, projemize destek olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi