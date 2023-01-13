Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.970,71
ALTIN
1.145,84
DOLAR
18,80
STERLİN
22,99
EURO
20,41

Okudular anlattılar

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesi her gün bir okul ile devam ediyor.

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Okudular anlattılar

Proje kapsamında İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Milli ve manevi değerleri öğrencilere aşılamak için bu projeye başladıklarını belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimizin okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin bugünkü misafirleri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulumuzun sevgili öğrencileri oluşmuştur. Okuduklarını anlatmaya hazır yavrularımız, neşeli bir kahvaltı sonrası okumuş oldukları kitapları heyecanlı bir şekilde anlattılar. Milli ve manevi değerlerimizin de aşılanmaya çalışıldığı kitap değerlendirme kahvaltılarının yavrularımıza mutluluk ve heyecan kattığını görmek geleceğe olan güvenimizi artırmaktadır. Sevgili öğrencilerimizi yetiştiren, projemize destek olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Okudular Anlattılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen topluluğuna ödül
Öğretmen topluluğuna ödül
Uyum ve işbirliği
Uyum ve işbirliği
Projeye dahil edildi
Projeye dahil edildi
“Sorun çok artması değil”
“Sorun çok artması değil”
Evliliği uzatır
Evliliği uzatır
Güzel okuyan kazandı
Güzel okuyan kazandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim