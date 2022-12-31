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“Okuduğumu anlatıyorum…”

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesi her gün bir okul ile devam ediyor.

31 Aralık 2022 Cumartesi 02:17
“Okuduğumu anlatıyorum…”

Öğrencilere okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin misafirleri Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri oldu. 
Proje kapsamında öğrenciler ile kahvaltıda buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenciler ile bire bir sohbet etti. 
Proje hakkında bilgi veren Aksoy, “Öğrencilerimizin okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin bugünkü misafirleri Ahmet Yesevi İlkokulumuzun sevgili öğrencileri oluşmuştur. Haftanın son iş gününde okuduklarını anlatmaya hazır yavrularımız, neşeli bir kahvaltı sonrası okumuş oldukları kitapları heyecanlı bir şekilde anlattılar. Milli, manevi ve dini değerlerimizin de aşılanmaya çalışıldığı kitap değerlendirme kahvaltılarının yavrularımıza mutluluk ve heyecan kattığını görmek geleceğe olan güvenimizi artırmaktadır. Sevgili öğrencilerimizi yetiştiren ve projemize destek olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Okuduğumu Anlatıyorum…
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