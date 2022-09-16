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Öğretmenlere eğitim

Yozgat’ta, ‘Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ projesinde yer alan okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Öğretmenlere eğitim

Yozgat Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesinde gerçekleştirilen eğitimlere 9 okuldan 145 öğretmen katılım sağladı. 6-7 Eylül tarihleri arasında ‘Demokratik Kültür Yetkinlikleri’ konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla düzenlenen 16 saatlik hizmet içi eğitimler, daha önce ‘Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi’ projesi eğitici eğitimlerini alan 13 eğitmen tarafından verildi. 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Yozgat'ın da aralarında bulunduğu 10 pilot ilde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile başlatılan ‘Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi’ projesi pilot okullarda uygulanmıştı. Proje; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ise ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ projesi kapsamında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik uygulandı. 
Düzenlenen eğitim ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Proje ile evrensel temel değerlerin yanı sıra temel hak ve özgürlükleri içine alan demokratik bir okul kültürünü eğitim sistemine yerleştirilmesi ve toplumun genelinde demokratik kültür uygulamalarının güçlendirmesi hedefleniyor. Eğitime katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi 
 

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Öğretmenlere Eğitim
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