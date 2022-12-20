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Öğretmenlere eğitim

Anadolu Vakfı tarafından, öğretmenlerin değişen koşullar karşısında bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla sürdürülen “Değerli Öğretmenim Programı” kapsamındaki eğitimleri Aralık ayında da devam ediyor. Program, 20 Aralık’ta düzenlenecek “Sosyal İnovasyon” eğitimi ile Yozgatlı öğretmenlerle buluşacak.

20 Aralık 2022 Salı 02:41
Öğretmenlere eğitim


Anadolu Vakfı’nın, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçladığı Değerli Öğretmenim programı kapsamında, 20 Aralık’ta “Sosyal İnovasyon” eğitimi ile Yozgatlı öğretmenlerle buluşacak. 
Artan ve sürekli geliştirilen konuları, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen online eğitim ve seminer programı ile Türkiye’deki tüm eğitimcilere katılım imkanı sunuluyor.
Anadolu Vakfı Değerli Öğretmenim eğitimleri 22 Aralık’ta “Sınav Kaygısını Yönetme” ve 27
Aralık’ta “Zihin Haritası Tekniklerinin Eğitimlerde Kullanılması” başlıkları altında öğretmen ve idarecilerle bir araya gelinecek.
 “EĞİTİM VİZYONU” DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI
Anadolu Vakfı gençleri yetiştiren Değerli Öğretmenleri de eğitim ve gelişim programları ile destekliyor. Değerli Öğretmenim Programında öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaları hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Vizyonu” doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticiler ve okul idare ekipleri de katılıyor. Bugüne kadar 190 bine yakın öğretmenin hayatına değer katan Değerli Öğretmenim, 2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Değerli Öğretmenim Programı kapsamında verilen eğitimler
İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor. 
PROGRAM HAKKINDA
Anadolu Vakfı Değerli Öğretmenim Programı; Kendini Geliştir, İşini Geliştir ve Öğrencini Geliştir olarak üç ayrı modülden oluşuyor. Kendini Geliştir modülünde; iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına hikayeleştirme teknikleri ile destek olunuyor ve etkin iletişim becerilerini artırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor. Ayrıca proje yönetimi, sosyal girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme konularına değiniliyor. İşini Geliştir modülünde; iş dünyasının öncelikleri gözetilerek değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak uygulamaların, dijital dönüşüm ile hayata geçirilmesine destek olmak hedefleniyor. Takım çalışması ile güçlü ilişkiler inşa ederek büyük resmi görme, sosyal dahil etme, yaratıcı düşünme ve sonuç odaklı olma konularına değiniliyor. Bununla birlikle odaklanmayı ve hafızayı günlendiren zihin haritalaması teknikleri eğitimleri veriliyor. Öğrencilerini Geliştir modülünde; -Eğitimde mentorluğun rolü anlatılıyor. Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik eğitimi ile geleceğe dokunuluyor. Sınav kaygısı yönetme ve eğitimde yaratıcı uygulamalar eğitimleri veriliyor. 
»Haber Merkezi

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Öğretmenlere Eğitim
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