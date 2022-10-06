Öğretmenlere eğitim

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ait kitap inceleme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adaylarının taslak ders kitabı inceleme/değerlendirme eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla görev yaptığı illerde yüz yüze "Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Aracı İnceleme Semineri" düzenlenecek. Toplam 37 ilde yapılacak olan yüz yüze eğitimlere Yozgat’ta 143 öğretmen katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerin açılışı; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile Eğitim Yöneticisi Hülya Sezen, Eğitim Görevlileri Yasemin Erenkuş ve Dr. Murat Ayar tarafından gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevleri kapsamında yürürlüğe giren 14 Ekim 2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği doğrultusunda ders kitaplarının nitelikleri, inceleme ve değerlendirme süreçleriyle birlikte bu süreçte görev alan panelistlerde aranan niteliklerde düzenlemeler ve inceleme ücretlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

Bununla birlikte ilgili Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ‘Başkanlıkça, inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve çoklu tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelist veri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmaları için duyuru yapar. Başkanlıkça yapılacak duyurular doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kayıt yapabilir.’ hükmüne yer verilmektedir. Bu doğrultuda taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak kitap inceleme sistemi Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlere açılarak hayata geçirilmiştir.

İlgili Yönetmelik doğrultusunda belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan öğretmenlerimiz başvurularını "http://kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapmışlardır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ait kitap inceleme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adaylarının taslak ders kitabı inceleme/değerlendirme eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla görev yaptığı illerde yüz yüze ‘Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Aracı İnceleme Semineri’ düzenlenmektedir. Toplam 37 ilde yapılacak olan yüz yüze eğitimler 5-6 Ekim tarihlerinde ilimiz Yozgat'ta düzenlenmiş olup, eğitimlere 143 öğretmenimiz katılmıştır. Eğitimin verilmesinde katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür eder, öğretmenlerimize başarılar dileriz.”

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