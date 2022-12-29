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Öğretmen veli bir arada

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu lisesinde düzenlenen veli toplantısına katılım sağladı.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:17
Öğretmen veli bir arada

Okul, öğretmen, veli işbirliğinde bir araya gelinen toplantıda öğrencilerin eğitim hayatı görüşülürken velilerin ve öğretmenlerinde destekleri ele alındı. 
Her daim eğitimin yanında olduklarını ve başarı için ellerinden geldiklerinin fazlasını yaptıklarını belirten Aksoy, “Okul, öğretmen, veli işbirliğinde öğrenciyle yapılan düzenli görüşmeler, onların dinlenmesi ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılmasını; öğrencinin mental, sosyal ve akademik başarısının artması için gereklidir. Okullarımızda yapılan çalışmalar ve uygulamalar bu yönde olmalıdır. Bizler de bu çalışma şekline güçlü bir şekilde destek vermekteyiz. Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan Veli toplantısına katılarak bu yönde yapılan çalışmalara olan desteğimizi gösterdik. Okullarımızın eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar yürüten ve aileleri eğitimin ayrılmaz bir parçası gören okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Öğretmen Veli Bir Arada
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