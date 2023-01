Öğretmen topluluğuna ödül

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal topluluk projelerinden biri olan Öğretmen Müzik Topluluğu, birçok etkinliğe imza atarak vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Vatandaşların taktirini kazanan Öğretmenler Müzik Topluluğu üyelerine Kaymakam Fatih Topuz tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Topluluk üyesi öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Topuz’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, müzik topluluğunun yapmış oldukları çalışmalarla her kesimin teveccühünü kazandıklarını, bundan dolayı kendileriyle büyük bir övünç duyduğunu ifade etti.

Kaymakam Topuz, “Gerçekleştirmiş olduğumuz her türlü sosyal, kültürel, sportif etkinliklerde eğitim camiamızın yanında olan, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ve Öğretmen Müzik Topluluğu'muzu "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdik. Eğitim camiamız ve müdürlüğümüz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. »Haber Merkezi