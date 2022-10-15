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Öğretmen, öğrenci ve veli

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un katılımıyla veli toplantısı gerçekleştirildi. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Öğretmen, öğrenci ve veli

Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen veli toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. 
Eğitimin en önemli sac ayağı öğretmen, öğrenci ve velinin olduğunu belirten Aksoy, “Bu sac ayaklarının güçlendirilmesi için Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlkokulu ve Ortaokulu veli toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de iştirak ettik. Toplantımızda yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerinin daha üst seviyelere çıkması için önemli kararlar aldık. Bu toplantının verimli geçmesinde önemli katkıları olan başta okul idaremize, öğretmenlerimize ve her daim desteklerini hissettiğimiz velilerimize çok teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
öğretmenöğrenci Ve Veli
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