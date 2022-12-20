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Öğretirken güldürdü

Sorgun ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi.

20 Aralık 2022 Salı 02:51
Öğretirken güldürdü

Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Dr. Fatma Göçmen, “Din Eğitiminde Etkili İletişim Dili, Yöntem ve Teknikleri” konulu konferans konuşması yaptı.

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış Kur’an Kursu Öğreticileriyle aylık mutat toplantı yaptı. Toplantının ardından Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Dr. Fatma Göçmen’in kitaplarda olmayan hayat tecrübelerine dayalı yaptığı konferans katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kur’an Kursu Öğreticileriyle karşılıklı diyalog şeklinde yapılan konferansta Göçmen katılımcıları öğretirken güldürdü.

Konferansın sonlarına doğru Göçmen katılımcılara, “Yengeç Kitap, Çocuklarımıza Allah’ ı Nasıl Anlatalım, Ailede ve Okulda İdeal Din Eğitimi, Çocuk Eğitimi El Kitabı, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metodları, Sevgi ve Merhamet Öyküleri, Öyküler ve Değerler Eğitimi, Öğretmenlerimizle Baş Başa adlı kitaplardan faydalanmalı” dedi. Haber Merkezi

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Öğretirken Güldürdü
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