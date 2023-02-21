Öğretim üyelerinden proje

Bu kapsamda Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden yürütücülüğünü Doç. Dr. Esra Yıldız’ın yaptığı ve araştırmacı olarak Prof. Dr. Hatice Kanbur Çavuş’un bulunduğu "Kenevir Biyokütlesinden Azot, Kükürt, Fosfor Katkılı Aktif Karbon Üretilmesi ve Süperkapasitör Elektrot Malzemesi Olarak Performansının Araştırılması" başlıklı projesi 1002-A Hızlı destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğretim üyelerimizi tebrik ederek şunları söyledi: “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğu ile akademisyenlerimizin hazırladıkları pek çok TÜBİTAK projesi kabul gördü ve görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nden öğretim üyelerimizin hazırladığı proje de ihtisas alanımız olan endüstriyel kenevirle alakalı olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Kendilerini projeleri dolayısıyla tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi