Öğrenerek değerlendirdiler

Proje kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulunu ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, kitap değerlendirmesi yaptı.

Öğrencilerin bilişsel ve duyusal becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen projede, her hafta farklı öğrenciler ve misafirler ağırlamaya ve kahvaltı eşliğinde kitap değerlendirmeleri yapılmaya devam ediliyor. Proje kapsamında açıklama yapan Aksoy, “Bu projeyle öğrencilerimizde var olan yetenekleri ortaya çıkarmaya ve özgüven duygularını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda misafir olarak aldığımız meslek gruplarıyla yavrularımıza mesleki rehberlik de yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugünkü kahvaltılı kitap değerlendirmede Kadışehri Hastanesi Başhekimi Sayın Vahti Erkan'ı davet ederek, öğrencilerimizin doktorluk mesleğini tanımalarına ve bu mesleğin önemini öğrenmelerine fırsat oluşturmaya çalıştık. Davetimize icabet ederek bizleri ve öğrencilerimizi mutlu eden başhekimimize katılımlarından; iki yıldır okullarda projeyi uygulayarak yavrularımızın gelişimine katkı sunan kıymetli okul idarecilerimize, değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi