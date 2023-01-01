Öğrencilerle sohbet edildi

Toplantıya, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren ve vaiz Nuran Baba katılım sağladı.

Sohbet sırasında üniversite öğrencilerine zamanı değerlendirme ve internet bağımlılığı konusunda bir sunum yapan Elveren, öğrencilere manevi bilince sahip olmaları ve sunulan imkanların değerini bilmeleri gerektiğini hatırlattı.

Elveren, “Ev sahibimiz Esra Karaduman hoca hanıma ve ekibine ve sohbeti can kulağıyla dinleyen sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor derslerinde üstün başarılar diliyoruz.” dedi.

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