Bulduğu her fırsatta okulları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, öğretmen ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Akkan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

8’inci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Akkan, öğrenciler ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık çalışmaları, ilçe denemesinin değerlendirilmesi gibi konularda sohbet etti.

Misafirperverliklerinden dolayı okul idarecilerine teşekkür eden Akkan, “Bulduğumuz her fırsatta okullarımızı ziyaret ediyoruz. İlçede vermiş olduğumuz eğitimlerimizi yerinde görüp inceliyoruz. Bu kapsamda okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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