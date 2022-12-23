Öğrencilerin yanında oldu

Sınavda öğrencilere başarılar dileyen Aksoy, “Başarı, ancak gayretle mümkündür. Rabbimizin bizlere en büyük lütfu olan akıl, yerinde ve zamanında kullanılmalıdır. Gençliğin en heyecanlı zamanları olan lise dönemi aklın kullanılması ve gayret edilmesi gereken dönemdir. İyi bir gelecek için bu dönemde toprağa atılan tohumlar fidan olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimciler olarak sürekli tohumları toprakla buluşturup geleceğimizin fidanlarına yatırım yapıyoruz. Bugün İmam Hatip Lisemizde öğrenim gören son sınıf öğrencileri gerçek bir sınav ortamında deneme sınavı yapmaları için bir araya geldik. Akıl ve gayretleri sonucu güzel bir gelecek elde etmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu amaç için çalışan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize hem güveniyor hem de çok teşekkür ediyoruz. Gençlik emin ellerde olukça gelecek bizim olacaktır.” dedi.»Haber Merkezi