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Öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle iki hafta uzatılan tatilin ardından 71 ilde okullar açıldı. 

21 Şubat 2023 Salı 02:00
Öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Vali Vekili Adnan Kayık, Vali Yardımcısı Halil Dalak ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Yunus Emre İlk/Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Vali Vekili Adnan Kayık; depremden etkilenen illerden Yozgat’a gelen ailelerin çocuklarının okullara kayıtların yaptırıldığını ve tüm ihtiyaçlarının giderilerek eğitim öğretime başladıklarını söyledi. »Haber Merkezi

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Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
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