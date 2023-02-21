Vali Vekili Adnan Kayık, Vali Yardımcısı Halil Dalak ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Yunus Emre İlk/Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Vali Vekili Adnan Kayık; depremden etkilenen illerden Yozgat’a gelen ailelerin çocuklarının okullara kayıtların yaptırıldığını ve tüm ihtiyaçlarının giderilerek eğitim öğretime başladıklarını söyledi. »Haber Merkezi