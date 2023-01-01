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“Öğrencilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Ortaokulunu ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

01 Ocak 2023 Pazar 02:00
“Öğrencilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz”

8’inci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerin hedefleri rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili çalışmalar, kazanım elde etme süreçleri konularından bahsederek sohbet etti.
Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, Milli eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projeler ile Yozgat’ın ölçeğinde uygulanan projelerin takibi, verimliliği üzerinde durarak görüş alış verişinde bulundu.
Yozgat eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı okul yöneticilerine, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Yazıcı ziyaretini sonlandırdı. »Haber Merkez

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