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Öğrencileri ziyaret etti

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte okul ziyaretlerine devam ediyor.

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:56
Öğrencileri ziyaret etti

Ziyaretleri kapsamında Külhüyük Şehit Sait Özbek İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli eğitim Müdürü Öcal, öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Öcal, “2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diliyorum “ dedi. 
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Öğrencileri Ziyaret Etti
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