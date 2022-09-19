Öğrencileri ziyaret etti

Ziyaretleri kapsamında Külhüyük Şehit Sait Özbek İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli eğitim Müdürü Öcal, öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Öcal, “2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diliyorum “ dedi.

»Haber Merkezi