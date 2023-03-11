Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19

Öğrencileri ağırladı

Sarıkaya ilçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Yozgat genelinde düzenlenen okullar arası Bocce Turnuvasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Öğrencileri ağırladı

İl genelinde okulların katılmış olduğu Bocce Turnuvasında Sarıkaya ilçesinden Şehit Selman Bozkurt Küçük Çalagıl ortaokulu kızlar kategorisinde il birincisi, erkekler kategorisinde il üçüncüsü olurken, Kayapınar İstiklal Ortaokulu ise erkekler kategorisinde il birincisi, kızlar kategorisinde il üçüncüsü oldu.
Öğrencilerin ve hocalarının göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Yoldaş, “İl çapında derece yapan okullarımızın idarecilerini, öğretmenimizi ve öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ederim. Ayrıca emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmenimiz Fatih Şahin, Okul Müdürlerimiz Muhammed Volkan Çaldağ ve Abdullah Günay'a teşekkür eder ve başarılarının devamını dileriz. İnşallah okullarımız göstermiş oldukları başarıları daha üst seviyelere taşıyacaklar.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğrencileri Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okulların onarımı başladı
Okulların onarımı başladı
Okuryazar oranı arttı
Okuryazar oranı arttı
Köy okulları için “Dalya!”
Köy okulları için “Dalya!”
Öğrencilerden gıda yardımı
Öğrencilerden gıda yardımı
Yazıcı’dan okul ziyareti
Yazıcı’dan okul ziyareti
Müdürlerle toplantı yapıldı
Müdürlerle toplantı yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim