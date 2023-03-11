Öğrencileri ağırladı

İl genelinde okulların katılmış olduğu Bocce Turnuvasında Sarıkaya ilçesinden Şehit Selman Bozkurt Küçük Çalagıl ortaokulu kızlar kategorisinde il birincisi, erkekler kategorisinde il üçüncüsü olurken, Kayapınar İstiklal Ortaokulu ise erkekler kategorisinde il birincisi, kızlar kategorisinde il üçüncüsü oldu.

Öğrencilerin ve hocalarının göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Yoldaş, “İl çapında derece yapan okullarımızın idarecilerini, öğretmenimizi ve öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ederim. Ayrıca emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmenimiz Fatih Şahin, Okul Müdürlerimiz Muhammed Volkan Çaldağ ve Abdullah Günay'a teşekkür eder ve başarılarının devamını dileriz. İnşallah okullarımız göstermiş oldukları başarıları daha üst seviyelere taşıyacaklar.” dedi. »Haber Merkezi