Öğrencilere sinema gösterimi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine değerler eğitimi konulu sinema gösterimi programı düzenlendi.

Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencileri program kapsamında 'Malazgirt 1071' sinema filmini izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş film başlamadan önce öğrencilere bu filmden kazanılacak değerlere ve şehitlerin bizler için vatan için nasıl canla başla savaştığını, vatanın kolay kazanılmadığına değindi.

Yoldaş filmi izleyen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı. »Haber Merkezi

