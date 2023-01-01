Öğrencilere ruh sağlığı eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen seminerde ruh sağlığının tanımına, ruh sağlığına etki eden faktörlere, son yıllarda artan depresyon ve kaygı bozukluklarına ve belirtilerine değinildi.

Konu ile ilgili Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Aile Eğitim Programı kapsamında Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 'Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığı' konulu seminer düzenlendi.

Seminerde ruh sağlığının tanımı yapılarak ruh sağlığımıza etki eden faktörlere değinildi. Sunumun ilerleyen bölümlerinde; son yıllarda hem toplumda hem de üniversite öğrencileri arasında yaygınlığı artan depresyon ve kaygı bozukluklarına ve belirtilerine değinildi. Son olarak; ruh sağlığımızı korumada kullanılabilecek bireysel yöntemlerden, başvurulabilinecek yerlerden ve yararlanılabilecek kitaplardan bahsedilerek eğitim sonlandırıldı.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi