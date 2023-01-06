Öğrencilere moral

İlçe geneli yapılan deneme sınavı sonrası yapılan kahvaltıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve öğrenciler, ders çalışma alışkanlıkları, sınav stresiyle mücadele ve soru çözümleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını belirten Müdür Aksoy, “Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerimizle moral motivasyon kahvaltısı yaptık. İlçe geneli yapılan deneme sınavı sonrası yapmış olduğumuz kahvaltıda; ders çalışma alışkanlıkları, sınav stresiyle mücadele ve soru çözümleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sevgili öğrencilerimizin LGS’de başarılı olması için kurslara, deneme sınavlarına, rehberlik faaliyetlerine ve moral günlerine yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte büyük emekler veren okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, kendinize inanın!” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi