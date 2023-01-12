Öğrencilere hediye

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) devam eden 8’inci, 11’inici ve 12’nci sınıflar ile mezun grubu tüm öğrencilere kaymakamlık tarafından eğitim setlerini hediye verildi.

Kursları ziyaret eden Kaymakam Tugay Cingirt, öğrencilere hediyelerini kendi taktim etti.

Cingirt, “İlçemizin ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize destek olmak amacıyla ilçemiz okullarında sınavlara hazırlanan DYK kurslarına devam eden 8. 11. 12.sınıf ve mezun grubu tüm öğrencilerimize test kitaplarından ve denemelerden oluşan sınava hazırlık eğitim setlerini hediye ettik.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi