Öğrencilere eşlik ettiler

Proje kapsamında Buğday Tanesi filmini izleyen öğrencilere Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Ozan Beldesi Belediye Başkanı Mustafa İleri ve Dedefakılı Beldesi Belediye Başkanı Haydar Coşkun eşlik etti.

Projenin en önemli hedefinin öğrencilere empati yeteneği kazandırmak olduğunu ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz: “Resmi rakamlara göre ülkemizde sayıları 10 milyona ulaşan engelli vatandaşlarımız, maalesef hala yeterince görünür vaziyette değil. Bunun belki de en önemli sebebi, toplumun hala engelliler konusunda yeterince empati yapamaması. Biz, öğrenci kardeşlerimize bu yeteneği kazandırmak istiyoruz. İlçemizdeki tüm öğrenciler, gruplar halinde filmi izleyecekler. Şu an filmi izleyen öğrenci sayımız bini aştı. Her gün 200 öğrenci kardeşimizi filmi izlemek için Yozgat’a getirmeye devam edeceğiz. Bir öğrenci velisi, filmi izleyen 9 yaşındaki oğlunun akşam evde kendine gelip ‘Baba hayatımızda şükredecek ne kadar çok şey varmış.’ dediğini ifade etti. Ve oğlunun ilk defa böyle bir şey söylediğini belirtti. Bakın işte bu örnek bile Buğday Tanesi filminin çocuklarımızın ruh dünyasında nelere vesile olduğunu ortaya koyuyor. Filmin etki gücünün bu denli yüksek olmasının sebebi gerçek bir mücadele öyküsünü konu alması. Yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşı büyük bir cesaretle mücadele veren Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası… Film, Sayın Vekilimiz Serkan Bayram’ın kendi mücadelesinin yanında engelli bireylerin hayatlarına da dikkat çekerek çok sayıda kahramanın başarısını sinema perdesine aktarmasıyla da ilham verici bir başarı hikâyesi ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın da sponsor olduğu filmin geliriyle engelliler için bir yaşam merkezi inşa edilecek. Bu vesileyle filmin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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