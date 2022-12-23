Öğrencilere doğa eğitimi

Karaduman, Sakarya İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerine meşe palamudu tüplemeyi öğretti.

Eğitime TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman’ın yanı sıra, Sakarya İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Hüsne Çınar, TEMA Gönüllüleri Bozok Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencileri Merve Selcan Akgül ve Merve Özdemir, Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Elanur Etiz ile Sakarya İlkokulu 3-A sınıfında bulunan öğrenciler katıldı.

TEMA İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman öğrencilere meşe ağacı ve meşe palaudu tüplemesi hakkında bilgi vererek meşe palamudu tüplemesini uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra öğrenciler TEMA Gönüllüleri Merve Selcan, Merve ve Elanur liderliğinde kendi meşe palamudlarını tüplediler.



Gıdaların büyük bir kısmının topraktan yetiştiğini söyleyen Karaduman, “Yaşamsal önemi olmasına rağmen topraklar yeterince korunmuyor. Dünyada ve Türkiye’de ciddi oranda toprak bozulumu görülüyor. Erozyon ile öncelikle toprakların karbon içeriği en yüksek olan üst kısmı yok oluyor. Türkiye’de erozyon hala en büyük toprak bozulumu nedenlerinin başında geliyor. Topraklarımızın yüzde 86’sında erozyon görülüyor. Bununla birlikte Türkiye’de yürütülen başarılı erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları ile taşınan ve erozyonla kaybedilen toprak miktarı yıllar içerisinde azalıyor.” dedi.

Satın aldığımız ve kullandığımız kimyasal maddelerin doğada nasıl bir etki bıraktığı konusunda bilgi sahibi olmanın önemine değinen Karaduman, “Ekolojik okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmamız için bu konudaki bilgi birikimimizi her geçen gün artırmalıyız.” diye konuştu.

Geleceğimiz olan gençlerin çevreye duyarlı bir şekilde yetişmelerinin çok önemli olduğunu belirten Karaduman, “Uygulamalı meşe palamudu tüpleme eğitimlerimize devam edeceğiz. Öğrencilerimizin çevreye olan hassasiyetlerini artırmak için bu tür uygulamalar çok önemli. Tohumların ekilerek fidana dönüşmesini yaparak yaşayarak öğrenen çocuklarımızın doğaya olan bağlılıklarının arttığını görüyoruz.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi