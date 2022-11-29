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Öğrencilere çalışma alanı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda yapımı tamamlanan çalışma odalarını inceledi. 

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Öğrencilere çalışma alanı

Öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmeleri için elinden geleni yaptıklarını belirten Aksoy, yapımı tamamlanan çalışma odaları ile öğrenciler daha verimli bir ortamda ders çalışacaklarını ifade etti. 
Her daim gençlerin ve eğitimin yanında olduklarını söyleyen Aksoy, ”Gençlik, ömrün heyecan ve enerji dolu bir zaman dilimidir. Bu enerji nereye sarf edilirse, insana bu istikamette sermaye olur. Gençlikte ne ekilirse, ömrün hasat mevsiminde o mahsul elde edilir. Eğitimciler olarak gençliğimize yatırım yapıyor, geleceğimizi güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örnekleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonumuza yapılan önemli yatırımlar. Birkaç hafta önce gençlerimizin sporla bir yaşam sürmesi için yapılan çim sahanın ardından şimdi de geleceklerinde önemli yere sahip üniversiteleri kazanabilmeleri için onlara hazırlanmış olduğumuz çalışma ortamlarıdır. Kız pansiyonumuza yaptırmış olduğumuz modern etüt salonları ile gençlerimizin yani kendi istikbalimizi güvenceye alıyoruz. Gençlerimize güvenen, yatırım yapan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan sevgili gençlerimiz için.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Öğrencilere çalışma Alanı
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