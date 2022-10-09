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Öğrencilerden ziyaret

Sarıkaya ilçesinde, eTwinning projesi yapan öğretmenlerle toplantı yapıldı. 

09 Ekim 2022 Pazar 02:11
Öğrencilerden ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öğretmenler bir araya geldi. 
Geçmiş yıllarda yapılan ve bu yıl yapılması planlanan eTwinning projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Öğrencilerimizin farklı alanlarda gelişimlerini destekleyecek eTwinning projeleri ve etkinliklerinin ortaya çıkması için koordineli bir çalışma yapılmasına yönelik kararlar alındı. Öğretmenlerimize üstün gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Öğrencilerden Ziyaret
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