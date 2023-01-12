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Öğrencilerden gazete

Sarıkaya ilçesinde, Şehit Metin Aslan İlkokulu 4’ünci sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmeni Tolga Cengiz tarafından okul gazetesi çıkarıldı. 

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Öğrencilerden gazete

Okul Müdürü Hüseyin Doğan’a ile birlikte ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ı ziyaret eden Sınıf öğretmeni Tolga Cengiz, öğrencilerle çıkarmış oldukları gazetenin ilk sayısını takdim etti. 
Cüneyt Yoldaş’ı makamında ziyaret eden Hüseyin Doğan ve öğretmen Tolga Cengiz, gazetede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Yoldaş yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Gayretlerinden dolayı öğretmenimizi ve okul müdürümüzü tebrik eden müdürümüz Hüseyin Doğan’a, öğrencilerimizin gelişimi için devamlı olarak çalışmalar yürüten Tolga Cengiz öğretmenimize teşekkür etti.” dedi. »Haber Merkezi

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Öğrencilerden Gazete
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