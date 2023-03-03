Öğrencilerden büyük destek

Küçük öğrencilerin, kumbaralarında biriken paralarıni İlçe müftülüğüne teslim ettiklerini belirten Saraç, paraların depremzedelere gönderilmek üzere kullanılacağını açıkladı.

Öğrencilerin bu davranışının kendilerini son derece memnun ettiğini belirten Saraç, "Çocuklarımızın böyle bir davranışta bulunması, bizi hem gururlandırdı hem de umutlandırdı. Bu küçük yaşta böyle bir duyarlılık göstermeleri gerçekten takdir edilecek bir davranış. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe müftüsü, öğrencilerin bağışladığı paraların depremzedelere yardım olarak gönderileceğini belirterek, "Ülkemiz son zamanlarda birçok deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bizler de elimizden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz dedi. Camilerimizden yaklaşık 300 bin ₺, personelimizden ise 75 bin₺ toplamıştır. Ancak Öğrencilerimizin bu bağışı meblağ olarak az ama manevi katkısı yardım çalışmalarımıza katkı sağlayacak." diye konuştu.

Müftü Saraç Çekerek Beyazıt 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencilerinin bu örnek davranışının toplumda yardımseverlik ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağının altını çizdi. »Haber Merkezi