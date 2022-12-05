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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

Yerköy Molla Hüsrev Yurt Müdürlüğü (KYK) öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işitme engelli çifti ziyaret etti.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Öğrencilerden anlamlı ziyaret

Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin ilçede yaşayan engelli Rüştü ve Duygu Karakamış çiftini ziyaret ettiklerini söyledi.
Herkesin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu ifade eden Bozer, "Engeli olmak konusu, sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Bizlerin en önemli görevi de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmektir." dedi.
İşitme engelli Rüştü Karakamış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.
Ziyarete, yurtta görevli eğitim ve sosyal faaliyetler sorumlusu Fatih Baltacı ile işaret dili kursu eğitmeni Eda Esen de eşlik etti. 
»AA
 

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Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret
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