Öğrenciler YOBÜ’yü gezdi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Boğazlıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilere üniversitenin başarıları ve üniversitenin bölümleri anlatıldıktan sonra fakülte gezileri gerçekleştirildi. Fakülte binalarını gezen öğrenciler laboratuvarları da büyük bir heyecanla inceledi.

Boğazlıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleri tarafından 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik, ‘mesleki rehberlik’ kapsamında üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilerin motivasyonların arttırılması ve meslek seçimlerine katkı sağlaması amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesine gezi düzenledi.

Merak ettikleri soruları akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine soran lise son sınıf öğrencileri ayrıca kampüs içerisinde gezinti de yaptı.

Geziden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten öğrenciler, “İlk defa bir üniversite havasını teneffüs etme şansı yakaladık. Oldukça güzel bir gezi oldu. Üniversitemizin her anlamda çok donanımlı olduğunu gözlemledik. Bozok Üniversitenin kapılarını bizlere açan Sayın Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a, Yozgat’a ulaşım ve gezimize katkı ve destek sağlayan Belediye Başkanı Sayın Gökhan Coşar’a Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Feramuz Bozoğlu’na, İl Genel Meclis Üyesi ve aynı zamanda İmam Hatip Dernek Başkanı Sayın Mikayil Demir’e ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Şimşek ile gezi boyunca bizlere eşlik eden görevliler ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar. »Haber Merkezi