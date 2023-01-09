Öğrenciler tarafından üretildi

Elektrik Elektronik Teknolojisi alan öğretmeni Turgut Koçer rehberliğinde Elektrik Bölümü 11’inci sınıf öğrencileri Halis Efe Akcan, İsmail Canbolat ve öğrenci Can Şahin 1 ay gibi kısa sürede Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı derslerinde kullanılmak üzere deney seti üretti.

Okul tarafından geliştirilen bağlantı yöntemi sayesinde öğrenci Can Şahin verdiği bilgide şunları söyledi; “Kontaktörü tanır, inceler, kontaktör üzerindeki açıklamalara göre kontak çeşitlerini öğrenir ve gerçek bağlantı yapabilmektedirler. Bağlantı noktaları (born klemens) nikel kaplı ve akım kapasitesi 20A dir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun üretilen ‘Elektrik Kumanda Eğitim Seti’ Elektrik Elektronik Teknolojisi alanın pano montajı ve otomatik kumanda otomasyon eğitimlerinde kullanılan modüler eğitim setinin en büyük özelliği eğitim esnasında elektrik çarpılmama garantisidir. Aynı zamanda fazlar arası AC 50V, Faz nötr 28,9 V ve 24V DC besleme ile çarpılmama önleyici sistem mevcuttur. 2 öğrencinin bağımsız çalışabildiği Elektrik Makinaları Kumanda Eğitim Seti çift taraflı olup bu sistemle öğrencilerimiz deneylerini yaparken elektriğe çarpılma riski ortadan kalkmış oluyor.” »Haber Merkezi