Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51

“Öğrenciler sporu seviyor”

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim iş birliği ile ortaokul ve liselere yönelik spor formaları yaptırıldı.

26 Mart 2023 Pazar 02:37
“Öğrenciler sporu seviyor”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve EMA Elektrik firması sponsorluğu ile ilçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine forma yaptırıldı.
Öğrencilerin sporu sevmelerine yönelik çalışma faaliyetlerini yürüttüklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okulda yapılan sporlar, çocuğa kendi hayatı için fiziksel aktivite alışkanlığı getirir. Bu kazanım sayesinde çocuğunuzun spor dallarına olan ilgisi artmaya başlar. Çocuklarımızın ilgilerini arıtmak için bizler de elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Maddi ve manevi teşviklerimizin yanında son olarak ortaokul ve lise öğrencilerimize spor formaları yaptırılmasına yönelik EMA Makine ile çalışmalar yürüttük. Yazlık ve kışlık yaptırılan birbirinden güzel formalar okullarımıza teslim edildi. Sevgili öğrencilerimizin spora ilgi duymalarına ve müsabakalara profesyonelce hazırlanmalarına katkı yapacağına inandığımız bu güzel çalışmanın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, EMA Makine ailesine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. »Sema Nur Koçaker 

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Sporu Seviyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köylerde okuma etkinliği
Köylerde okuma etkinliği
Yatırımlar tam gaz
Yatırımlar tam gaz
Her gün ilk 20 dakika OKUYOZ
Her gün ilk 20 dakika OKUYOZ
Açılışı onaylandı
Açılışı onaylandı
Değerlendirme yaptı
Değerlendirme yaptı
Minikler itfaiyeyi tanıdı
Minikler itfaiyeyi tanıdı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim