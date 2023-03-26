“Öğrenciler sporu seviyor”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve EMA Elektrik firması sponsorluğu ile ilçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine forma yaptırıldı.

Öğrencilerin sporu sevmelerine yönelik çalışma faaliyetlerini yürüttüklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okulda yapılan sporlar, çocuğa kendi hayatı için fiziksel aktivite alışkanlığı getirir. Bu kazanım sayesinde çocuğunuzun spor dallarına olan ilgisi artmaya başlar. Çocuklarımızın ilgilerini arıtmak için bizler de elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Maddi ve manevi teşviklerimizin yanında son olarak ortaokul ve lise öğrencilerimize spor formaları yaptırılmasına yönelik EMA Makine ile çalışmalar yürüttük. Yazlık ve kışlık yaptırılan birbirinden güzel formalar okullarımıza teslim edildi. Sevgili öğrencilerimizin spora ilgi duymalarına ve müsabakalara profesyonelce hazırlanmalarına katkı yapacağına inandığımız bu güzel çalışmanın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, EMA Makine ailesine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. »Sema Nur Koçaker