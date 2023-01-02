Öğrenciler merkezi sevdi

Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilen Çandır Kaymakamlığı Etüt Merkezinde öğrencilere yönelik birçok etkinlik düzenleniyor.

Geçtiğimiz hafta etüt merkezinde öğrenciler için “Okuyan ve Öğrenen Okul” etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte etüt merkezinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri ağırlandı.

Etkinlik kapsamında kitap okuyan öğrenciler daha sonra etüt merkezi hocaları öncülüğünde kitap ayracı yaptı.

Etkinlikte etüt merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Çandır Etüt Merkezi olarak her kademeden öğrenciye ulaşmaktan ve çalışmaları için ev sahipliği yapmalardan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz ve minik dostlarımızı yine bekleriz.” denildi.

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