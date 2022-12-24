öğrenciler Ile Bir Araya Geldi

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ öğrencilerin talep istek ve önerilerini dinledi.

Programda konuşan Karadağ: “Sizler bir hayalin peşinden koştunuz. İdealleriniz vardı. Bu ideallerinizin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Mezun olana kadar gayretiniz ve çabanızla yeni başarılara ve hayallere yelken açacaksınız. Üniversitemizin sloganı inanmak başarmanın yarısıdır düsturundan hareketle ‘Kararlılıkla, Başarıya...' dır. Bu mottomuz doğrultusunda siz değerli öğrencilerimizle birlikte hedefi ıskalamadan hayal ettiğimiz başarı hikâyelerini hep birlikte kaleme alacağız. Hedefleriniz, hayalleriniz ve idealleriniz varsa burada kazanacağınız bilgi, birikim ve donanımla çok şeyi başarabilirsiniz” dedi.

Öğrencilerin başarısına yönelik gayret ve çabayı hiçbir zaman göz ardı etmediklerini belirten Karadağ, “Sizlerin başarısı bu ülkenin geleceğinin daha müreffeh olması anlamına geliyor. Çünkü bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak sizlersiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi amatör ruhu bırakmadan, öğrenci odaklı, öğrencinin istek ve temennilerine odaklanmış bir üslupla hareket etmektedir. Karşınıza çıkan sorunları aşmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akademik personelimiz, idari çalışanlarımız olarak kapımız her daim sizlere açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi, eğitim-öğretimde kalitesiyle, akademik anlamda genç ve dinamik kadrosu, ihtisas üniversitesi olmanın getirdiği ayrıcalıkları ile sürekli büyüyen, kendini yenileyen bir üniversitedir. Artık sizlerin de bu ailenin birer ferdi olarak, sizlere sunulan imkân ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Bilimsel çalışmalarda son dönemlerde adını dünya literatürüne çok daha fazla duyuran bir üniversiteyiz. Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi ise sanayiciyle buluşturan girişim odaklı bir üniversiteyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi yaptıklarıyla idealleri ve vizyonel hedefleriyle marka bir üniversite. Başarı hikâyesi kaleme almak sizlerin elinde. Yarının ve geleceğin teminatı olarak kendinize ve çevrenize olan önemli sorumluluklarınız var. Kararlı olacaksınız. Emek ve gayret göstererek başarıya ulaşacaksınız."

Öğrencilere üniversitenin web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekliliğine vurgu yapan Karadağ öğrencilere, kendi kimliğini oluşturan ve marka üniversite olma hedefleriyle eğitim öğretim süreçleri noktasında üniversitenin sunduğu sosyo- kültürel ve akademik imkanları mutlaka takip etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Program sonrasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve öğrenciler günün anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

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