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Öğrenciler için toplandılar

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı ( LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmaları hakkında toplantı yapıldı. 

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Öğrenciler için toplandılar

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı ( LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Toplantı içeriği ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Geçen yılki yoğun ve organize çalışmalar sonucu 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz başta olmak üzere ortaokula giden öğrencilerimizi merkezi sınavlara iyi bir şekilde hazırlamış, bunun sonucunda burslulukta, LGS de ve YKS de hedeflerimize ulaşmıştık. Bu yıl belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak için de var gücümüzle çalışmaya; kurslara, rehberlik faaliyetlerine, deneme sınavlarına ve uygulamada birliği sağlamaya gayret gösteriyoruz. 2023 yılında yapılacak olan merkezi sınavlarda hedeflerimize ulaşmak ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için emek veren okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Öğrenciler Için Toplandılar
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