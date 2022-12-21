Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Öğrenciler Gümüşsu Ortaokulunda aktif olarak devam eden kurslarda STEM uygulama örneklerini yerinde inceledi.

Öğrencileri STEM uygulamaları ile geleceğe hazırladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “STEM etkinlikleri öğrencilere eğlenceli uygulama ortamı oluşturan, problemlere çözümler tasarlamayı sağlayan ve kavramsal bir bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlayışı geliştiren sağlayan yenilikçi uygulamalardır. Gümüşsu Ortaokulumuzda aktif olarak devam eden kursumuzda STEM uygulama örneklerini yerinde inceledik. Öğretmenlerimizin rehberliğinde devam eden kursun öğrencilerimize önemli kazanımlar sağladığını görmek bizleri mutlu etti. Yavrularımızı geleceğin dünyasına hazırlayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi