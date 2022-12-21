Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.419,02
ALTIN
1.090,05
DOLAR
18,67
STERLİN
22,76
EURO
19,85

Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Kadışehri ilçesinde, Gümüşsu Ortaokulunda uygulama kursları devam ediyor.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:50
Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Öğrenciler Gümüşsu Ortaokulunda aktif olarak devam eden kurslarda STEM uygulama örneklerini yerinde inceledi.
Öğrencileri STEM uygulamaları ile geleceğe hazırladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “STEM etkinlikleri öğrencilere eğlenceli uygulama ortamı oluşturan, problemlere çözümler tasarlamayı sağlayan ve kavramsal bir bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlayışı geliştiren sağlayan yenilikçi uygulamalardır. Gümüşsu Ortaokulumuzda aktif olarak devam eden kursumuzda STEM uygulama örneklerini yerinde inceledik. Öğretmenlerimizin rehberliğinde devam eden kursun öğrencilerimize önemli kazanımlar sağladığını görmek bizleri mutlu etti. Yavrularımızı geleceğin dünyasına hazırlayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Geleceğe Hazırlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6'dan 66'ya okuyor
6'dan 66'ya okuyor
Kitap buluşmalarına devam
Kitap buluşmalarına devam
Evde eğitim
Evde eğitim
Karadağ’dan ziyaret
Karadağ’dan ziyaret
Program sona erdi
Program sona erdi
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim