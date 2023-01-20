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Öğrenciler eğitime kazandırılacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ortaöğretime devam etmeyen öğrenci kalmayacağını söyledi.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Öğrenciler eğitime kazandırılacak

Yazıcı, zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu Ülkemizde ortaöğretimde kayıt dışı öğrencilerin eğitime kazandırılması maksadıyla yapılan çalışmalar sonucunda liselerde kayıt dışı olduğu tespit edilen öğrenciler eğitime kazandırılacağını ifade etti.
Yazıcı yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan ortaöğretim kademesindeki kayıt dışı öğrencilerimizin eğitim-öğretim kurumlarına kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve İlçelerimizde komisyonlar kurularak toplantılar yapılıp kayıt dışı öğrencilerimizin tespit edilmesinin ardından okul yöneticilerimiz ve rehber öğretmenlerimizin ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri sonucunda kayıt dışı olan öğrencilerimiz örgün eğitim, açık öğretim ve mesleki eğitim merkezlerimiz olmak üzere  eğitim öğretim kurumlarımıza kazandırılmış olup kayıt dışı öğrencilerimiz için görüşmelerimiz ve ev ziyaretlerimiz devam etmektedir. Hedefimiz tüm öğrencilerimizin ortaöğretim kurumlarımızda eğitim almalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 19.01.2023 18:09
Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Eğitime Kazandırılacak
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