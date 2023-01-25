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Öğrenciler döndü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus mesleki eğitim projesi kapsamında Çekya'ya giden Yozgatlı öğrenciler, 15 günlük eğitimin ardından yurda döndü.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Öğrenciler döndü

Yozgat'ın Aydıncık Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanı öğrencileri, Prag'da botanik bahçesinde 2 hafta eğitim aldı.
Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Aydıncık ilçesine döndü.
Okul Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Eser, 15 gün süren eğitimin öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu söyledi.
Eser, öğrencilerin yeni yerler gördüğünü, tarım alanında yeni teknikler öğrendiğini belirtti. »AA

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Öğrenciler Döndü
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