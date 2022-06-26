Öğrenciler diplomalarına kavuştu

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri yapılan törenle mezun oldu. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 2021-2022 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Dekan Yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni Fakülte birincisi Vuslat Şeyda Durusoy’un konuşması ile devam etti.

Fen Edebiyat Fakültesi birincisi Vuslat Şeyda Durusoy mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Durusoy konuşmasında: “Nice anılar ve güzel duyguların eşliğinden gururlu ve bir o kadar da hüzünlü bir şekilde bayrağı yeni nesillere teslim ederek üniversiteden mezun oluyoruz. Kaliteli bir eğitim için gereken bütün olanakları sunan Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine minnettarım. Bugün benimle birlikte mezun olan ve aynı heyecanı yaşayan, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da yaptığı konuşmada: “Bir çok farklılıkları ortaya koyarak Anadolu’nun yükselen yıldızı haline gelen Yozgat Bozok Üniversitesi'nden aldıkları donamımla öğrencilerimizi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu yolda azimle, inanç ve güvenle yürüyünüz. Hayalinizdeki tüm umut kapılarının açılmasını temenni ediyor mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘BOZOK ÜNİVERSİTESİ MARKA BİR ÜNİVERSİTEDİR’

Fen Edebiyat Fakültesi'nin 22’nci dönem mezunlarını vermenin halkı gururunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin hedeflerine odaklanmış, iddialı, akademyada söz sahibi ve bölgesine değer katan marka bir üniversite olduğunu vurguladı. Rektör Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi hedeflerine odaklanmış aynı zamanda da eğitim öğretim süreçlerini sürekli güncelleyerek öğrencilerini daha donanımlı bir şekilde yetiştirmenin gayret ve çabası içerisinde olan, diğer taraftan da bilginin üretildiği, akademiada söz sahibi olmanın haklı gerekliliklerini yerine getiren bir üniversitedir. Bu gururlanılacak ve iftihar edilecek bir durumdur. Yozgat Bozok Üniversitesi, yapmış olduğu bilimsel çalışmalar, mezun ettiği doktora öğrenci sayısı, ulusal ve uluslararası görüntülükte söz sahibi olan ve 126 devlet üniversitesi arasında 11’inci sırada olan marka bir üniversitedir. Dolayısıyla öğrencilerimizin diplomaları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve daha geçerlidir. Mezuniyetler, sevinci ve mutluluğu ve hüznü aynı anda bize yaşatırken mezuniyetlerle birlikte üniversitemizin potansiyelinin geleceğe aktarılmasında da başka bir değer anlamına geliyor. Bu vesile ile bu ülkenin yarınları ve geleceği öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, hayatlarında beklenti ve hedefleri neyse onlarla karşılaşmalarını niyaz ediyorum. Azim ve kararlılıkla başarıya odaklanmışsanız bu hedeflerinize ulaşacağınızdan emin olmanızı hatırlatmak istiyor, mesai arkadaşlarıma emek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mezuniyetiniz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Fen Edebiyat Fakültesi birincisi Vuslat Şeyda Durusoy, yaş kütüğüne isim plakalarını çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

Haber Merkezi