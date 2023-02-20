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Yozgat
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Öğrenciler ders başı yaptı

Yozgat'ta 75 bin 893 öğrenci ara tatilin bitmesiyle eğitime başladı. Depremin ardından nakil işlemi yapılan 662 depremzede öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 11:05
Öğrenciler ders başı yaptı

Merkez Ortaokulu öğrencilerinden Elif Berra Kandemir, okullarının açılması, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Tatilde dinlendiğini biraz tekrar yapıp test çözdüğünü ifade eden Kandemir, "Deprem olduğu için çok üzüldüm. Depreme yardım ettim. Kuzenlerim deprem bölgesindeydi, onlarda buraya geldi." diye konuştu.
Velilerden Bayram Veli Kaya da "Çocuklara deprem bölgesinden gelen öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundum." ifadelerini kullandı. AA

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Öğrenciler Ders Başı Yaptı
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