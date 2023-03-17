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Öğrenciler bilgilendirildi

Akdağmadeni ilçesinde, Oluközü Beldesi Şehit Yasin Yılmaz İlkokulu öğrencilerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliği, hijyen ve gıda israfı" konulu farkındalık eğitimi verildi. 

17 Mart 2023 Cuma 02:00
Öğrenciler bilgilendirildi

Eğitim çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personeller tarafından gerçekleştirildi.
Öğrencilere güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken gıdalarda oluşabilecek riskler, bu risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri öğretildi. 
Eğitim çerçevesinde ayrıca gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik, ellerin yakınması, Alo 174 Gıda Hattı, israfın ne olduğu ve nasıl oluştuğu, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında sunum yapıldı. »Haber Merkezi

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Öğrenciler Bilgilendirildi
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