Öğrenciler bilgilendirildi

11 Haziran Türk Kızılay'ın 154’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında; Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı, Yozgat Kan Bağışı Merkezi, Yozgat Kızılay Kadın ve Genç Kızılay Teşkilatları, Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ‘Türk Kızılay Tarihçesi, Faaliyetleri ve Gönüllülük Bilinci’ konulu sunum gerçekleştirdi. Bölüm öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sunumda anlatımlar, soru cevaplarla devam etti. Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Şenlikleri kapsamında açılan Türk Kızılay standı ziyaret edildi.

Haber Merkezi