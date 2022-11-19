öğrenci buluşması

Programın açılış törenine UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, YÖKAK Genel Sekreteri Mehmet Yılmaz, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, UNİKOP’a üye üniversitelerden kalite koordinatörlük personeli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in konuşmaları ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi” konulu sunumu ile devam etti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu konuşmasında: “Yapmış olduğumuz en önemli faaliyetlerden birisi de bugün ilkini gerçekleştireceğimiz ve önümüzdeki yıllarda kırsalın kalkınmasına, gelişmesine destek verecek olan Öğrenci Kalite Buluşması olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasında kalite sürecinde öğrencilerin önemli bir rolü olduğuna dikkat çekerek “Bence üniversite, akademia denilince akla gelen ilk kavram kalitedir. Çünkü akademia dediğimiz bu kurumlar bilginin güncellendiği, bilginin teknolojiye dönüştüğü, teknolojinin sanayiciyle buluşturulduğu kurumlardır. Bir taraftan eğitim öğretim süreçlerini yürüterek geleceğin meslek sahiplerini yetiştirirken, bir taraftan da bilgiyi üreten, bilgiyi teknoloji ile buluşturma hedefi olan ihtisas ve araştırma üniversiteleri gibi üniversitelerden bahsediyoruz. Başta eğitim-öğretim kalitesi olmak üzere, özellikle bilimsel çalışmalarda kalite ve nitelik, üniversitelerimizin uluslararası arenada görünürlüğünün en önemli unsurunu ve ana eksenini oluşturmaktadır. Bu ülkenin yarınları olan değerli gençler, sizlerden beklentimiz eğitim-öğretim süreçlerinin iyi bir şekilde sürdürülmesinde kendi haklarınız çerçevesinde sorgulayıcı, araştırıcı olmanız ve sonuç itibariyle de mezun olduğunuzda her açıdan donanımlı olmanızdır. Öğrencilerin kalite süreçlerine dâhil edilmesi çok anlamlı ve önemlidir. Bu açıdan toplantının en azından öğrencilerimizin kalite süreçlerine bakış açılarını ve düşüncelerini anlamaya vesile olacağını düşünüyorum.” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan konuşmasında UNİKOP’un Türkiye’nin gelecek hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından tam odak noktada yer alan bir birlik olduğunu vurguladı.

UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik konuşmasında “UNİKOP’la birlikte üniversiteler arasında birlikte hareket etme kültürü ve farkındalığının oluştuğuna vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi” konulu sunumunu yaptı. Sunumunda Prof. Dr. Kar, kalite güvencesinin önemi, kalite algısı, Yükseköğretimde kalite güvencesi ve amacı, YÖKAK ve kalite güvencesinin çerçevesi, akreditasyon uygulaması konu başlıkları çerçevesinde örnekler vererek kalite güvencesi hakkında bilgiler verdi.

Program günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Kırıkkaleli Abdallar’ın mini konseri ile sona erdi.

Programın ardından Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, UNİKOP bünyesindeki üniversitelerin işbirliği projeleri ve kalite çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. »Haber Merkezi